Nick Kyrgios recibió una dura multa y perdió puntos por su "espectáculo" en Roma

El tenista australiano Nick Kyrgios (36° de la ATP) conoció la sanción que le aplicó la ATP por su triste espectáculo en segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, cuando rompió una raqueta y lanzó una silla a la cancha durante el partido con Casper Ruud (76°).

Además de su descalificación del torneo, que sucedió de forma automática, el organismo que rige el tenis le impuso una multa de 20.000 euros al oceánico (más de 15 millones de pesos) y además perdió los 45 puntos que logró por acceder a la segunda etapa del campeonato.

Como si esto fuera poco, Kyrgios quedó impedido de recibir un monto de 33.365 euros (casi 26 millones de pesos) como premio y tendrá que pagar sus gastos de hospedaje en la capital italiana.

NSFW: Nick Kyrgios absolutely loses it at the Italian Open 😳



(via @andreopines) pic.twitter.com/TabwYNlonv