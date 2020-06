Nick Kyrgios tras positivo de Djokovic: Ya no me etiqueten en nada irresponsable o estúpido

El australiano Nick Kyrgios reaccionó con cierta preocupación y con un tono de ironía luego que este martes se confirmara que el tenista serbio Novak Djokovic está contagiado de coronavirus.

"Oraciones para todos los jugadores que han contraído Covid-19", pidió en su cuenta de Twitter, recordando que además del número uno del mundo también dieron positivo en sus exámenes Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki, todos participantes del Adria Tour organizado por "Nole".

Luego, pidió que no lo etiqueten "en nada que yo haya hecho y que sea irresponsable o calificado como estúpido, esto se lleva el premio".

Prayers up to all the players that have contracted Covid - 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ - this takes the cake. https://t.co/lVligELgID