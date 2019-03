Nick Kyrgios volvió a generar polémica con un saque desde abajo

El australiano Nick Kyrgios (33° de la ATP) vivió una polémica jornada el domingo en Miami durante su encuentro por tercera ronda contra el serbio Dusan Lajovic (44°), a quien venció 6-3 y 6-1.

La raqueta oceánica primero sirvió con un saque desde abajo que dejó sin respuestas a su rival europeo y que no es primera vez que lo hace, pues ya lo ensayó en Acapulco ante Rafael Nadal.

Además, se enfrascó en una discusión con un aficionado, quien lo apuró desde las gradas.

Revisa las polémicas situaciones:

