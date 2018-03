Nicolás Jarry se instaló en segunda ronda del Miami Open luego de tumbar a Cameron Norrie

El tenista número uno de Chile, Nicolás Jarry, accedió a la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami tras doblegar por 7-6(3) y 6-2 al británico Cameron Norrie (105°).

El criollo, ubicado 65° en la clasificación ATP, enfrentará en la siguiente ronda al argentino Diego Schwartzman (16°) -libre en la fase inicial- con quien buscará la revancha luego de caer ante él en las semifinales del ATP de Río de Janeiro en febrero.

La cita inició con una sorpresa para el valor criollo, que entró al Court 1 del Crandon Park apoyado por una importante hinchada roja que incluso contó con la presencia del capitan chileno en Copa Davis Nicolas Massú.

Los primeros juegos se repartieron según los servicios, aunque la falta de calibración de Jarry por su notable potencia lo dejaron complicado dos veces de forma clara ante Norrie, quien amenazó de forma constante con el quiebre.

La igualdad que extendió la definición de la primera manga hasta el tie break se rompió de entrada gracias a las devoluciones del "Titán", que en tres "mini quiebres" firmó una ventaja que además afectó la concentración de su rival.

El emergido de la qualy intentó aplicarse con variantes en su servicio, lo que al final le pasó la cuenta y favoreció al chileno.

Si en el tercer game dio pelea para evitar perder la mano, en el séptimo cayó de manera contundente, para que Jarry cerrara el trámite sin mayores desgastes en apenas 1h24'.

El punto que confirmó el triunfo del chileno:

Another first Masters 1000 win today!@NicoJarry tops Cam Norrie 7-6(3) 6-2 to reach #MiamiOpen 2R for the first time. pic.twitter.com/oWtBaQh6oS