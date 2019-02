Niño pasapelotas recibió un fuerte pelotazo en la cara por parte de Stefanos Tsitsipas

Un niño pasapelotas sufrió un fuerte pelotazo en la cara tras un saque del tenista griego Stefanos Tsitsipas (12° ranking ATP) que rebotó en un cartel.

El golpe le impidió seguir en la cancha, por lo que con la ayuda del tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky (141°), se retiró a los vestidores.

En el duelo entre Stakhovsky y Tsitsipas, fue en el marco de los cuartos de final del ATP 250 de Marsella, Francia.

Nice guy Sergiy 👏@Stako_tennis makes sure the ball kid is OK after an unlucky bounce. Ouch. pic.twitter.com/xn3Flc9ZKx