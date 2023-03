"¿No tienes nada que decirme hoy?" Rune y Wawrinka protagonizaron polémica en Indian Wells

El danés Holger Rune (8º en el ránking de la ATP) protagonizó una polémica con el suizo Stan Wawrinka (100º), luego de que éste lo derrotara en la tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells.

Rune le dijo a su rival en la malla tras saludarlo al final del partido: "¿No tienes nada para decirme hoy?", después del mensaje que Stan le dio en París-Bercy 2022 en otro cruce entre ambos: "Te aconsejo que dejes de actuar como un bebé en la cancha".

STAN SURVIVES! @stanwawrinka outlasts Rune in a ROLLERCOASTER to pound his way into R4 in #TennisParadise ! pic.twitter.com/wHcPLN286L

Wawrinka le respondió de inmediato a Holger: "¿Qué quieres que te diga?", mientras que más tarde en conferencia de prensa expresó: "La verdad es que puedo decir poco sobre eso. Simplemente comentar que es un gran tenista joven, tiene un potencial enorme, pero se está ganando una reputación en los vestuarios de la que algún día se arrepentirá".

Más tarde en redes sociales, Rune le bajó el perfil a la situación: "Mi pregunta para él estaba relacionada con París. Solo una pequeña broma interna".

My question to him was related to Paris . Just a little insider joke 😉