Novak Djokovic quedó en el grupo verde de las Finales de la ATP junto a Tsitsipas, Rublev y Ruud

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, fue encuadrado este jueves en el grupo verde de las Finales ATP de Turín, que se disputarán del próximo 14 al 21 de noviembre en el Pala Alpitour, siendo acompañado por el griego Stefanos Tsitsipas (4°), el ruso Andrey Rublev (5°) y el danés Casper Ruud (8°).

En el grupo rojo quedaron emparejados el vigente campeón del torneo, el ruso Daniil Medvedev (2°), el alemán Alexander Zverev (3°), el italiano Matteo Berrettini (7°) y el polaco Hubert Hurkacz (9°).

Djokovic, que cerró el año liderando la clasificación planetaria por séptima vez, peleará este año por su sexto cetro de Maestros e igualar al suizo Roger Federer.

Uno de sus grandes rivales será Medvedev, que le negó el Grand Slam a Djokovic al derrotarlo en el último US Open, y que llega a Turín tras conquistar las Finales de Londres 2020 con cinco victorias de cinco, algo nunca registrado en los cincuenta años de historia de este torneo.

It's official.



The groups are set. #NittoATPFinals pic.twitter.com/mXPvBzTkEU