Novak Djokovic se bajó del Masters 1.000 de Indian Wells

El serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, se convirtió este miércoles en la última gran estrella que renuncia a jugar el Masters 1.000 de Indian Wells, que esta previsto disputarse a partir del próximo 4 de octubre.

"Lamento no poder ver a mis seguidores en Indian Wells y jugar en el desierto, mi lugar favorito", tuiteó el serbio, ganador en cinco ocasiones del título (2008, 2011, 2014, 2015 y 2016).

I am sorry I won’t get to see my fans in Indian Wells and play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN