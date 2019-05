Novak Djokovic tras el título en Madrid: "Necesitaba un empuje extra"

El serbio Novak Djokovic (1° de la ATP) consideró tras ganar por tercera vez con el Mutua Madrid Open que necesitaba "este empuje extra", y que ganar un torneo así le da mucha confianza para las próximas semanas en Roma y Roland Garros.

"La victoria en este torneo fue muy importante para mi confianza, porque desde el Abierto de Australia no jugaba a mi mejor nivel, ni en Indian Wells ni en Montecarlo. Necesitaba un empuje extra", dijo el campeón en Madrid.

"Stefanos jugó un partido extraordinario contra Rafa (Nadal) y quizás por eso no jugó tan bien hoy", comentó el jugador serbio. "Sentí que siempre estuve un paso por delante, y dictando los puntos. Y he ganado el título sin ceder un set, y me siento orgulloso de ganar este trofeo tan importante", continuó.

"Me da mucha confianza antes de Roma y Roland Garros donde quiero jugar a mi mejor nivel", matizó el serbio, que no obstante habló sobre las diferencias de jugar en la altitud de Madrid, y a nivel del mar después.

"Esta fue una gran preparación para las próximas semanas, sin duda, pero debido a la altitud de aquí las condiciones serán diferentes después, con peloteos más largos. Necesitare una mayor resistencia, tanto física como mentalmente", añadió.

Ganar en Roland Garros, es para Djokovic un "objetivo siempre", y el serbio consideró que hay que estar listo cada vez que aparece un Grand Slam.

"Ya sé como preparar estratégicamente esos torneos con mi equipo, pero al mismo tiempo no me gusta infravalorar estos torneos Masters 1.000, por tanto es difícil priorizar. Me gusta vivir el momento y dar mi mejor nivel en cada torneo que esté jugando. Aunque los Grand Slam históricamente son los que más se valoran".

"Ganar a Nadal en Roland Garros sería el máximo desafío, pero para eso hay que llegar a la final ambos, y él sólo ha perdido allí unas tres veces, por tanto siempre es complicado", cerró.