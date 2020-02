Nueva polémica de Kyrgios: La grosera respuesta sobre las pifias en Acapulco

El tenista australiano Nick Kyrgios (23° de la ATP) vivió una nueva polémica en el circuito ATP, esta vez en Acapulco, cuando un grupo de espectadores le dedicó una sonora pifia en su retiro ante el francés Ugo Humbert (23°).

El oceánico dejó el partido una vez concluido el primer set, ganado por el galo 6-3, debido a una lesión en una de sus muñecas.

Cuando se dirigía a vestidores, el público lanzó una fuerte silbatina que al australiano "no le importó una mierda", según señaló en conferencia de prensa.

"No me importa una mierda. Realmente, no me importa una mierda", comentó en relación al episodio.

"No estoy bien. Intenté venir, atendí a toda la prensa e intenté jugar para darle a los espectadores algo de tenis y esto es muy irrespetuoso. Por ello, no me importa una mierda", completó.

Con su retiro, Kyrgios dejó vacante el título del ATP 500 de Acapulco.