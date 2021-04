¡Nuevo papelón! Benoit Paire volvió a escupir la cancha tras enojarse en su derrota en Barcelona

El tenista francés Benoit Paire (35° del mundo) volvió a protagonizar un papelón en el circuito ATP, luego de escupir otra vez una cancha en la derrota contra el italiano Federico Gaio (138°), en el torneo 500 de Barcelona, Conde de Godó.

Paire reaccionó muy mal en la recta final del partido, cuando se molestó por un punto dudoso a favor de su rival. Por este motivo discutió con el umpire (juez central) del compromiso y tras la negativa del árbitro, lanzó un escupitajo al polvo de ladrillo español.

Gaio terminó ganando este duelo por parciales de 7-5 y 6-3, en una hora y 18 minutos, y en la próxima ronda del certamen enfrentará al ruso Andrey Rublev (7°), reciente finalista en el Masters de Montecarlo.

Revisa el bochornoso momento protagonizado por Paire:

Paire disagreed with the umpire over a mark. He argued with him until the umpire wouldn’t change his mind. Paire started walking away, turned around and then spit in that direction.



Unreal.

(h/t @drivevolleys) pic.twitter.com/hLLF7TZLKu