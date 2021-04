Otro golpe en Miami: Hubert Hurkacz eliminó a Stefanos Tsitsipas en cuartos de final

El Masters 1.000 de Miami tuvo otra sorpresa en los cuartos de final y se quedó sin otro de sus principales favoritos. Este jueves, fue el turno del griego Stefanos Tsitsipas, quinto en el ranking y segundo sembrado, quien fue eliminado al caer ante el polaco Hubert Hurkacz (37°).

Hurkacz steps up and delivers! 🙌



It's a first ATP Masters 1000 semi-final for @HubertHurkacz as he rallies to upset Stefanos Tsitsipas 2-6, 6-3, 6-4.#MiamiOpen pic.twitter.com/GBjTYAhMY1