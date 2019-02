Radu Albot avanzó a la final en Delray Beach tras darle una paliza a Mackenzie McDonald

El tenista moldavo Radu Albot (82° en el escalafón internacional) se instaló en la final del ATP 250 de Delray Beach, tras una curiosa, pero contundente remontada contra el estadounidense Mackenzie McDonald (84°), a quien venció por 3-6, 6-0 y 6-0.

El norteamericano, que tenía la misión de instalarse en la final para enmendar la actuación de los dueños de casa, tras la caída de John Isner (9°), tuvo un gran primer set, en el que incluso llegó a estar 5-1 arriba, debido a dos rápidos quiebres, pero que terminó ganando de forma más apretada tras ceder su saque en el séptimo game.

No obstante, desde ahí desapareció el jugador local, quien inexplicablemente jamás volvió a ganar un juego en el partido, cediendo en veloces 34 y 24 minutos, las siguientes dos mangas por 6-0, terminando el partido en poco más de una hora y media, ante la atónita mirada de los fanáticos dueños de casa.

Con este particular resultado, Albot enfrentará este domingo al británico Daniel Evans (148°), quien venció a Isner, en un duelo que está programado para las 13:00 horas (16:00 GMT).

🇲🇩 @RaduAlbot is into the first #ATPTour final of his career after defeating Mackenzie McDonald 3-6, 6-0, 6-0 in the #DBOpen semi-finals.



📸: Andrew Patron/CameraSport pic.twitter.com/3Tyew7kiqd