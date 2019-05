Rafael Nadal: La derrota la acepto con normalidad, no hay que dramatizar

El español Rafael Nadal, eliminado en semifinales del Masters de Madrid a manos del griego Stefanos Tsisipas, lamentó no poder ganar en la capital española ante un público que lo que le da es "difícil de describir", y afirmó que la derrota la "acepta con normalidad y naturalidad, y no hay que dramatizar".

El mallorquín, campeón del torneo en cinco ocasiones, se vio superado por el joven tenista heleno, que lo exigió al máximo en tres sets.

"No fue un buen partido de mi parte. He luchado, pero he hecho cosas que no han estado bien a nivel mental. Calenté sobre las cinco de la tarde, hacía mucho calor, y no sé porque cuando salí a la cancha la sensación había cambiado, aparte que hacía frío", declaró Nadal en conferencia de prensa.

"Estuvo lejos de ser mi mejor noche, el rival ha sido mejor y cuando eso ocurre hay que perder", agregó.

El español lamentó la "posibilidad perdida de jugar una final en un torneo bonito y emocionalmente especial".

A pesar de la derrota, Nadal dijo que tiene "tenis por delante para aspirar a ganar estos torneos", y que "Solo tengo que estar sano y jugar bien. Si consigo esto el año que viene podré optar a títulos".