Sam Querrey será el rival de Christian Garín en semifinales del ATP de Houston

El chileno Christian Garín, 73° en el ranking, ya tiene rival para las semifinales del ATP de Houston. Se trata del local Sam Querrey (71°), quien despachó a Janko Tipsarevic (372°).

Querrey, octavo favorito en la arcilla texana, necesitó casi dos horas para doblegar por 7-6(6) y 7-6(4) al serbio, ex número 8 del mundo.

Garín llegó a semis tras batir a Henri Laaksonen, convirtiéndose en el primer chileno en llegar a esta instancia desde 2000, año en que Fernando González ganó el título.

Chile, represent 🇨🇱



With a 6-3, 6-2 win over Henri Laaksonen, Christian Garin becomes the first Chilean in the semifinals since Fernando Gonzalez won the title in 2000. #USClay pic.twitter.com/DofGtD1ZnT