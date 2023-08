Sebastián Báez conquistó su tercer título ATP tras vencer a domicilio a Thiem en Kitzbühel

El argentino Sebastián Báez logró este sábado su tercer título ATP al ganarle al local Dominic Thiem en la final del torneo 250 de Kitzbühel (Austria), y este lunes ascenderá desde el 72 hasta el puesto 42 del ránking mundial

Con sólo 22 años, Báez ya acumula tres trofeos tras también conquistar en Estoril (Portugal) en 2022 y Córdoba (Argentina) este mismo año. La de este sábado ha sido su quinta final en el circuito.

Ante Thiem, que regresaba a una final desde noviembre de 2020 (Finales ATP), Báez fue muy superior y se impuso por 6-3 y 6-1 en una hora y 20 minutos.

Le bastó con romper el saque de su rival en el cuarto juego para ganar la primera manga. En la segunda firmó hasta tres 'breaks' para sellar la victoria.

"Sé que toda la gente quería que ganara 'Domi' porque es de aquí; lo siento. Estoy contento no sólo por hoy, sino por toda la semana. Toda la gente, el público, me ha hecho sentir muy cómodo aquí esta semana. Sé que este tiempo no es el mejor, pero este lugar es increíble, y he disfrutado cada día. Estoy contento de llevarme el partido", dijo Báez.

"Sólo quiero disfrutar de este momento. Fue una semana increíble. Intentaré disfrutarlo con mi equipo. Sabemos que las últimas semanas no han sido las mejores, así que intentaremos disfrutar de este momento", agregó el argentino, que en semi9finales batió el viernes al primer favorito, su compatriota Tomas Martin Etcheverry.

A pesar de su decepción final, Thiem regresará el lunes al Top 100 gracias a su actuación en Kitzbühel. El jugador de 29 años ha subido 27 puestos, hasta el 89.