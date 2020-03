"Stan the Man": Los 10 mejores puntos del cumpleañero Stanislas Wawrinka

El tenista suizo Stan Wawrinka celebra su cumpleaños número 35 este sábado 28 de marzo, y por ello la ATP recordó a través de sus redes sociales los mejores puntos de "Stan The Man".

El helvético, ex número 3 del mundo y actualmente en la plaza 17 del ranking, se mantiene vigente en una exitosa carrera en la que ha registrado 16 títulos en el circuito, destacando tres Grand Slam: Australia 2014, Roland Garros 2015 y el US Open 2016.

Incluso se le llamó el "quinto grande", al ser uno de los pocos en romper la hegemonía de Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray en el circuito.

Wawrinka también recibió los saludos de algunos de sus colegas, como del búlgaro Grigor Dimitrov y del francés Gael Monfils.

Birthdays can be lonely at this time, so @GrigorDimitrov has a special message for Stan today 😂



Leave your own birthday message for @stanwawrinka 🥳👇 pic.twitter.com/wBcjTPTI5Y