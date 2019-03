Stan Wawrinka remontó para avanzar a segunda ronda en Indian Wells

El tenista suizo Stanislas Wawrinka, 40° en el ranking ATP, arrancó con buen pie en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, al derrotar por 6-7(4), 6-3 y 6-3 al británico Daniel Evans (100°) y avanzar a segunda ronda.

