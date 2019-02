Stefanos Tsitsipas logró el segundo título de su carrera en el ATP de Marsella

El griego Stefanos Tsitsipas, primer cabeza de serie y duodécimo en el ránking mundial, venció este domingo al kazajo Mihail Kukushkin (50°), por 7-5 y 7-6 (5) en la final del ATP de Marsella, para lograr el segundo título de su carrera.

A celebration we're getting used to seeing 👆@StefTsitsipas @Open13 pic.twitter.com/dovK7e7Oix