Taylor Fritz dio el batacazo y venció a Rafael Nadal en la final de Indian Wells

El estadounidense Taylor Fritz, 20° en el ranking mundial, dio el gran batacazo este domingo al vencer por 6-3 y 7-6(5) al favorito, el español Rafael Nadal (4°), para conquistar en Indian Wells el primer título Masters 1.000 en su carrera.

Triumphant Taylor! 👏



An inspired @Taylor_Fritz97 pulls off spectacular win over Nadal 6-3 7-6 to win the biggest title of his career!#IndianWells pic.twitter.com/lxWCRvSji6