Taylor Fritz venció a Tiafoe en la final de Tokio y logró su cuarto título

El estadounidense Taylor Fritz (11° de la ATP) se apuntó la victoria en el torneo de Tokio, el cuarto título que sube a su palmarés, tras vencer a su compatriota Frances Tiafoe (19°) en sendos desempates por 7-6 (3) y 7-6 (2) en casi dos horas de partido.

Fritz, que le tiene tomada la medida a Tiafoe, tras vencerlo en sus últimos cinco enfrentamientos, fue más certero en los tie breaks después de un igualadísimo partido en el que ambos jugadores mantuvieron su servicio y en el que solo perdieron un turno de saque en el primer set.

CAREER TITLE NO. 4 🏆😘



🇺🇸 @Taylor_Fritz97 will break into the Top-10 of the @PepperstoneFX ATP Rankings on Monday! 👇@rakutenopen | #RakutenOpen