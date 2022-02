Tenista danés reclamó contra espectadores del ATP de Buenos Aires: Fueron irrespetuosos

El tenista danés Holger Rune (88° de la ATP) fue invitado a disputar el ATP de Buenos Aires, pero tuvo una pésima experiencia con el público durante su encuentro de primera ronda ante el local Sebastián Báez (74°).

"Es un lindo torneo el Argentina Open, pero desafortunadamente no hubo una buena atmósfera cuando jugué mi partido", escribió en una historia de Instagram.

"No me gusta la gente gritándome que me calle durante el partido o que todos estén haciendo ruidos cuando sirvo y cosas como ésa", siguió.

"Fue irrespetuoso para mí y para el deporte. Todos mis respetos al umpire, que amablemente intentó pedir más deferencia", agregó Rune.

"Entiendo completamente que la gente apoye a los jugadores de su país, pero tienen que recordar que no es un partido de fútbol y que el jugador no tiene a otros 10 compañeros en la cancha para darle apoyo. Es un balance", complementó en sus reclamos.

"El apoyo es bueno, pero el acoso no lo es, en el deporte, en la escuela o donde sea", completó.

Rune cayó en dos sets ante Báez, que también jugó con una wild card, por 7-6(4) y 6-3.