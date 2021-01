Tomás Barrios conoció a su rival para su debut en la qualy de Delray Beach

El tenista nacional Tomás Barrios, 254° en el ranking mundial, conoció a su rival para la primera ronda de las clasificaciones para el ATP 250 de Delray Beach, en Estados Unidos.

Barrios debutará en la pista dura norteamericana ante el local Christian Harrison, 789° en la clasificación de la ATP. De momento, la organización del torneo no ha revelado fecha ni horario del compromiso.

En caso de ganar, Barrios se medirá por el paso al cuadro principal ante el vencedor de la llave entre los locales Zane Khan (949°) y Alexander Ritschard (297°) .

La organización, además, también realizó el sorteo del cuadro principal, y el chileno Cristian Garin (22°), primer sembrado, supo los posibles rivales que tendrá en la segunda ronda del torneo.

Garin enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Tomás Etcheverry (256°) y un jugador proveniente de la qualy.

