Tommy Paul superó a Denis Shapovalov en Estocolmo y logró el primer título de su carrera

El estadounidense Tommy Paul, 52 del mundo, logró el primer título de su carrera en Estocolmo tras batir al canadiense Denis Shapovalov (18°), vigente campeón, por 6-4, 2-6 y 6-4.

Al jugador de 25 años no le tembló el pulso en los momentos de decisivos y pese a perder el segundo set, se quedó con el partido tras una buena reacción.

Para Shapovalov es tercera final que cede ste año , tras caer en Ginebra y en la del Masters 1000 de París.

Your moment, @TommyPaul1 🏆



The 10th man to win a first tour-level title this season.#StockholmOpen pic.twitter.com/3JwJyCZ1mu