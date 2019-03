Toni Nadal: A Bautista le tienes que ganar todos los puntos

Toni Nadal, el ex entrenador de Rafael Nadal, considera que la segunda victoria de Roberto Bautista sobre el serbio Novak Djokovic, la noche del martes en Miami, "no es por casualidad" y asegura que el castellonense, como su sobrino, pertenece a la clase de jugadores a los que, para derrotarlos, hay que ganarles todos los puntos.

"El balance entre ambos favorecía a Djokovic por 7-0", recuerda Toni, "y en las dos últimas ocasiones ha ganado Bautista. En el primer set Djokovic jugaba bien, era muy superior a Bautista, pero todo cambió a partir del segundo".

"A pesar de que Djokovic empezó haciendo un break, no le hacía demasiado daño, no era demasiado agresivo. Cuando tú le has ganado a alguien lo tienes presente, a no ser que haya sido por casualidad, pero cuando le ganó en Doha no fue casual, y ahora tampoco", declaró a EFE el director de la Rafa Nadal Academy.

Tiene presente que en un partido entre ambos, el serbio siempre saldrá de favorito. "Si ahora vuelven a jugar yo apuesto por Djokovic, es el número uno del mundo, pero le ha ganado dos veces. Bautista es un gran luchador y cuando Djokovic bajó un pelín, el juego se igualó. No daba la sensación de que el número uno mundial fuera superior".

"A Roberto le tienes que ganar todos los puntos", recalcó, "y eso cuesta mucho porque sabes que desde el primer punto hasta el último va a luchar. Si no juegas muy bien, Bautista tiene un drive medio plano que hace daño, hace que el rival no pueda atacárselo mucho y Djokovic no jugó agresivo, al final estaban jugando de tú a tú".