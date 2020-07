Torneo de exhibición en Atlanta se sigue disputando pese a positivo de Frances Tiafoe

El torneo Atlanta All-American Team Cup se seguirá jugando en medio de la polémica, pese a que este sábado se confirmó que Frances Tiafoe dio positivo por coronavirus.

El tenista estadounidense se realizó un examen que salió negativo antes de competir, pero luego mostró síntomas en el choque ante su compatriota Sam Querrey e incluso reconoció que no se sentía bien.

Probably explains why Tiafoe was struggling so much in the heat as he beat Querrey yesterday: “I haven’t been feeling the best the last couple of days.” pic.twitter.com/u2K1vFbjO8