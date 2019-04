Un colosal Dominic Thiem eliminó a Rafael Nadal y pasó a la final del ATP de Barcelona

El austríaco Dominic Thiem, quinto en el ranking mundial, mostró gran categoría este sábado y despachó al español Rafael Nadal, gran favorito, en la semifinal del ATP 500 de Barcelona.

🇦🇹 @ThiemDomi has done it! 😱



He has beaten @RafaelNadal at the #bcnopenbs 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 pic.twitter.com/7r69Kc8Q3W