Verdasco respondió con molestia un tuiteo que Kyrgios escribió en su contra

Este lunes el español Fernando Verdasco (39° de la ATP) vivió un polémico episodio durante el partido en que eliminó del Masters 1.000 de Miami al australiano Thanasi Kokkinakis (39°), a cuyo padre pidió que retiraran del court pues consideró que lo estaba insultando.

A esta situación se sumó que el también tenista Nick Kyrgios (20°), compatriota de Kokkinakis, publicó en el transcurso del partido un mensaje en Twitter en el que decía que el español debía estar "frustrado" por sus derrotas ante australianos.

"Espero que TK (Thanasi Kokkinakis) gane el partido. Verdasco es el tipo más amargado. Debe estar frustrado de sus pasados éxitos contra los australianos", aseguró el polémico deportista en su mensaje, que posteriormente borró y en el que no quedó claro a qué se refiere.

No tardó Verdasco en contestar a través de la misma red social, y le dijo que "cuando se tiene el coraje de poner un tuiteo insultando a otro jugador se necesita tener el mismo valor para no borrarlo".

@NickKyrgios when you have the courage to put a tweet insulting another player you need to have the same to don’t delete it.