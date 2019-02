Wawrinka bajó a Harrison y avanzó a octavos en Acapulco

El suizo Stan Wawrinka (42° de la ATP) derrotó la noche del lunes por 6-4 y 7-6 (6) al estadounidense Ryan Harrison (93°) y se clasificó a los octavos de final del torneo ATP de Acapulco.

Wawrinka, ganador de tres torneos Grand Slam (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016) necesitó solo 36 minutos para llevarse el primer set luego de quebrar en el primer juego y a partir de ahí mantuvo su servicio para llevarse la manga.

En el segundo hubo roturas de servicio por ambos lados; Harrison vino de atrás y empató 4-4, lo cual obligó a la decisión en un tie break donde el suizo fue más sólido.

"Me siento bien, saludable luego de meses con problemas, la gente de Acapulco siempre me recibe con cariño y me encanta jugar aquí", dijo Wawrinka que en la fase de los 16 mejores irá contra el estadounidense Steve Johnson, vencedor por 7-5 y 7-5 del batallador mexicano Gerardo López.

Apoyado por su gente, López se creció ante el séptimo favorito que debió mostrar su mejor tenis para imponer condiciones con la mínima diferencia de un quiebre a favor en cada set.