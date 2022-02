Zverev se disculpó tras furiosa reacción en Acapulco: Me arrepiento, no hay excusa

El tenista alemán Alexander Zverev usó sus redes sociales para disculparse por lo ocurrido en el torneo ATP de Acapulco donde fue descalificado por golpear en reiteradas ocasiones la silla del juez de un partido de dobles.

"Es difícil poner en palabras lo mucho que me arrepiento de mi conducta que tuve luego del partido de dobles", escribió en una historia de Instagram el germano.

"He pedido disculpas de forma privada al árbitro porque mi explosión hacia él fue equivocada e inaceptable y solo estoy decepcionado conmigo mismo", añadió.

"Simplemente no debería haber pasado y no hay excusa. También me gustaría disculparme con los fanáticos, el torneo y el deporte que amo", complementó.

"Como saben, dejé todo en el campo. Ayer, me fui demasiado. Voy a tomarme los próximos días para reflexionar sobre mis actos y en cómo asegurarme de que no vuelva a pasar. Siento decepcionarlos", cerró.