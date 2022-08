Andy Murray despachó a Francisco Cerúndolo, que dejó un gran gesto de deportividad

El escocés Andy Murray, 51° en el ranking ATP, tuvo un positivo estreno este lunes en el US Open, el último Grand Slam de la temporada, tras vencer al argentino Francisco Cerúndolo (27°).

Murray, ex número uno del mundo y ganador en Flushing Meadows en 2012, necesitó dos horas y 43 minutos para imponerse por 7-5, 6-3 y 6-3 ante el trasandino.

El duelo, además, quedó marcado por un gesto ejemplar que tuvo el argentino Cerúndolo en el primer set ante Murray.

En una jugada controversial, el argentino llegó con lo justo a golpear una bola corta que lanzó Murray, pero había sido doble bote. No obstante, la acción continuó y Cerúndolo ganó el punto, lo que generó el reclamo del británico.

It was clearly double bounce from Cerundolo. pic.twitter.com/bvxrGaE9uN