Casper Ruud: Estoy decepcionado por no ser número uno, pero el dos no está tan mal

El noruego Casper Ruud, aseguró este domingo, tras perder la final del US Open contra el español Carlos Alcaraz, que le duele no haber podido alcanzar la primera posición en el ránking mundial, pero consideró que ser "número dos no está tan mal".

La final del Grand Slam en los Estados Unidos ponía en juego el título y el primer lugar de la clasificación, y Alcaraz consiguió el doble premio al triunfar por 6-4, 2-6, 7-6 (1) y 6-3 en tres horas y 20 minutos.

"Tanto Carlos como yo sabíamos lo que nos jugábamos y es bonito que los finalistas serán número uno y dos del mundo. Estoy decepcionado por no ser número uno, pero número dos no está tan mal", dijo Ruud en la entrevista a pie de cancha.

"Estoy contento por eso y seguiré persiguiendo mi primer 'grande' y el número uno", agregó.