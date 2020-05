El US Open analiza la posibilidad de cambiar de sede por crisis sanitaria en Nueva York

Una publicación del diario estadounidense The New York Times aseguró que el US Open analiza la posibilidad de cambiar de sede ante la grave crisis sanitaria que se vive en Nueva York por la pandemia de coronavirus.

El citado medio aseguró que "después de aferrarse durante semanas a las esperanzas de celebrar el US Open en su tradicional sede de Nueva York con aficionados, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ha comenzado a explorar seriamente una serie de planes alternativos para el evento".

El matutino afirma que las alternativas que corren con más ventaja son Orlando en el estado de Florida, en donde la USTA tiene un gran centro de alto rendimiento con varias canchas, y el Valle de Coachella al sur de California, donde se lleva a cabo el Masters 1.000 de Indian Wells.

The New York Times agrega que el Abierto de Estados Unidos aporta el 80 por ciento de los ingresos de la USTA, motivo por el cual el organismo insiste en realizar el certamen este año aunque haya que realizar modificaciones importantes.