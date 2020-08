El US Open contempla una polémica cláusula de "muerte" para sus participantes por la pandemia

El US Open contempla una polémica cláusula que eximiría de responsabilidades al certamen en caso de que alguno de los deportistas que participen del torneo mueran, en el marco de la pandemia de coronavirus.

El tenista holandés Wesley Koolhof (17° en el ránking mundial de dobles) compartió el texto que se filtró en Twitter, en donde aparece la cuestionada exigencia, que la la USTA (Federación de Tenis de Estados Unidos) obligará a firmar a los atletas.

"Yo asumo voluntariamente la responsabilidad total sobre cualquier riesgo, incluyendo la muerte, que pueda suceder conmigo u otras personas que entren en contacto conmigo, como resultado de mi presencia en las instalaciones, ya sea por negligencia del NTC (National Tennis Center) o de otro modo", señala el documento.

En otro párrafo además se pide que los jugadores renuncien con su consentimiento a llevar a cabo cualquier acción legal contra la organización.

Maybe I should start reading more waivers from now on..

“I voluntarily assume full responsibility for any risk including serious illness or death”

“This is a release of liability and agree that it is valid forever”

Please sign here ________#usopen pic.twitter.com/ptrW8TaE3f