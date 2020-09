Sigue en vivo y online los resultados de este martes en el US Open, jornada en que se disputan partidos de los cuartos de final en los cuadros masculino y femenino.

Cuartos de final del cuadro masculino

- Borna Coric (CRO) vs. Alexander Zverev (ALE), segundo set, 6-1, 1-2.

- Pablo Carreño (ESP) vs. Denis Shapovalov (CAN), 21:15 horas, aprox.

Cuartos de final del cuadro femenino

- Jennifer Brady (EE.UU.) vs. Yulia Putintseva (KAZ), finalizado, 6-3, 6-2

- Naomi Osaka vs. Shelby Rogers, 20:00 horas.