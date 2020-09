Los resultados de los octavos de final del US Open este domingo

Este domingo arrancan los octavos de final del US Open, el segundo Grand Slam de la temporada, que se disputa en la burbuja que la ATP dispuso en Flushing Meadows, Nueva York.

Sigue en vivo los resultados junto a AlAIreLibre.cl.

US OPEN - OCTAVOS DE FINAL

Cuadro masculino

Alejandro Davidovich (ESP) vs. Alexander Zverev (GER)

Novak Djokovic (SER) vs. Pablo Carreño (ESP)

Borna Coric (CRO) vs. Jordan Thompson (AUS)

Denis Shapovalov (CAN) vs. David Goffin (BEL)

Cuadro femenino

Jennifer Brady (EE.UU) vs. Angelique Kerber (GER). Segundo set, 6-1, 4-4

Yulia Putintseva (KAZ) vs. Petra Martic (CRO). Primer set, 3-1

Shelby Rogers (EE.UU) vs. Petra Kvitova (CZE)

Naomi Osaka (JPN) vs. Annet Kontaveit (EST)