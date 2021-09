Naomi Osaka avanzó sin ganar en el US Open

La japonesa Naomi Osaka, tercera cabeza de serie, que defiende el título de campeona del US Open consiguió este miércoles el pase a la tercera ronda sin tener que disputar un solo tanto al no presentarse su rival, la serbia Olga Danilovic, debido a una enfermedad no especificada.

Osaka tenía programado enfrentarse a Danilovic en el primer partido del día en el Arthur Ashe Stadium. En cambio, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), movió a la pista central el partido entre la rumana Simona Halep, cabeza de serie número 12, y la eslovaca Kristina Kucova.

Ese fue uno de los pocos partidos que empezaron a tiempo en un día en el que se esperaban fuertes lluvias en el área de Nueva York.

Osaka habría estado buscando su decimoséptima victoria consecutiva en un partido de Grand Slam. Después de perderse Wimbledon durante un descanso de salud mental, regresó a las mayores con una victoria por 6-4 y 6-1 sobre la checa Marie Bouzkova, el lunes por la noche.