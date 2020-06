Nick Kyrgios adelantó que irá al US Open con un traje para materiales peligrosos

El tenista australiano Nick Kyrgios aseguró que participará en el Abierto de Estados Unidos, pero no dudó en calificar a los organizadores de "egoístas" por querer llevar el torneo adelante a toda costa, y dice que acudirá a la cita con un traje de materiales peligrosos.

"La gente que vive en Estados Unidos quiere que el US Open se lleve adelante. Egoístas. Yo tengo preparado un traje de materiales peligrosos para cuando viaje desde Australia y estaré dos semanas después en cuarentena a mi vuelta", escribió el polémico jugador en Twitter.

La semana pasada, Kyrgios fue crítico con la actitud del serbio Novak Djokovic y del español Rafael Nadal a los que pidió que aclarasen sus dudas sobre su participación en el Grand Slam americano, dudas que en cuanto a él han quedado despejadas.

Smh - people that live in the US of course are pushing the Open to go ahead 🤦🏽‍♂️ 'Selfish' I'll get my hazmat suit ready for when I travel from Australia and then have to quarantine for 2 weeks on my return.