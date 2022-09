Nick Kyrgios destruyó dos raquetas luego de la derrota a manos de Khachanov

El australiano Nick Kyrgios aseguró que, ahora que sabe lo que es tener éxito en los torneos grandes, siente que "los demás campeonatos son una pérdida de tiempo", después de caer en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos contra el ruso Karen Khachanov, duelo del que se retiró indignado, según unas imágenes grabadas desde la tribuna.

"Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que he tenido éxito en un grande, los demás torneos no tienen valor", afirmó en la rueda de prensa posterior a su partido.

El australiano reconoció que se siente "devastado" por la derrota y destacó los méritos de Khachanov.

En redes sociales, se hizo viral durante las últimas horas un video del oceánico destruyendo su raqueta tras el apretón de manos protocolar con el umpire, posterior al duelo que perdió frente al ruso.

Revisa las imágenes:

Se fue un poquito enojado Nick... 😬😟🤦‍♂️pic.twitter.com/sObNLSVV3p — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 7, 2022

Además de aquel episodio, lanzó su raqueta al suelo por la frustración y recibió una advertencia del juez por lanzar una botella a la pista durante la pausa previa al comienzo del cuarto set.