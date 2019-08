Nick Kyrgios ofreció disculpas por tratar de "corrupta" a la ATP

El polémico tenista australiano Nick Kyrgios (30° en el ránking ATP) utilizó este miércoles sus redes sociales para desdecirse, luego de haber tratado a la ATP de "corrupta", tras triunfar en su debut en el US Open frente al estadounidense Steve Johnson (86°).

Kyrgios, quien al ser consultado por su castigo de 113.000 dólares en el pasado Masters de Cincinnati, por romper dos raquetas y escupir en dirección a la silla del árbitro, señaló en conferencia de prensa este martes que "la ATP es bastante corrupta de todos modos, así que no estoy preocupado por eso".

Tras esto y al pasar las horas, declinó de esta acusación y por Twitter se excusó con un extenso comunicado: "No elegí bien la palabra cuando hablé de corrupción. Lo que quería decir es que hay un doble rasero conmigo. Sé que mi manera de ser me ha provocado problemas".

Además, señaló que "yo lo que pido es que sancionen a todos por igual y que no sólo se me sancione a mí. Siempre sentí el apoyo de Chris Kermode y lo único que quería expresar es que todos debemos ser tratados de igual manera".

Más allá de las disculpas, Kyrgios se arriesga a una fuerte sanción de la ATP, que aún no se expresa sobre el tema, pero que durante los próximos días dará a conocer el posible castigo contra el oceánico.

De todas formas el controverisal jugador espera por su duelo de segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos, el que será este miércoles contra el francés Antoine Hoang (104°).

I want to clarify a couple of things.... pic.twitter.com/wRCWcj3tJc