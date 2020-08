Nick Kyrgios se bajó del US Open y volvió a criticar duramente a sus colegas tenistas

El tenista australiano Nick Kyrgios anunció este sábado que no participará de la próxima edición del US Open, que comenzará el 31 de agosto, y volvió a criticar a sus compañeros de profesión por su comportamiento durante la pandemia.

Mediante un video difundido en redes sociales, el oceánico aseguró que "no jugaré el US Open este año. Me duele profundamente no estar allá compitiendo en uno de los estadios más grandes de este deporte, el 'Arthur Ashe'. Pero no participaré por mi gente, por los australianos, por los cientos de miles de estadounidenses que han perdido sus vidas".

"Tomemos un respiro y recordemos qué es lo más importante, que es la salud y seguridad como comunidad. Podemos reconstruir el deporte y la economía, pero no podemos recuperar las vidas perdidas", agregó.

En la misma línea, Kyrgios afirmó que "nadie quiere que la gente mantenga sus trabajos más que yo. Hablo por aquellas personas que trabajan en el restaurante, la gente del aseo y de camarines. Ellos son los que necesitan más que nadie tener sus trabajos de vuelta, y está bien por ellos".

"Pero los tenistas tienen que actuar considerando los intereses de los demás y trabajar juntos. No pueden bailar en las meses, acumulando dinero por Europa, o intentando hacer plata fácil organizando una exhibición. Eso es muy egoísta. Piensen en los demás por una vez. De eso se trata este virus, no le importa tu ranking mundial o cuánto dinero tienes. Actúa responsablemente", indicó.

Mira el video de Nick Kyrgios: