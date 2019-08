Novak Djokovic reveló que arrastra lesión en el hombro izquierdo hace dos semanas

El serbio derrotó al argentino Juan Ignacio Londero en el US Open.

El tenista Novak Djokovic (1° de la ATP), que el miércoles pasó a tercera ronda del Abierto de EE.UU tras una trabajosa victoria frente al argentino Juan Ignacio Londero, confirmó en una rueda de prensa que arrastra una lesión en el hombro desde hace cerca de dos semanas.

"No es nueva en el sentido de que me ha estado molestando desde hace ya casi dos semanas. Ha estado fluctuando mucho, con más dolor o menos", explicó ante los periodistas el serbio, que dijo que en un momento dado "no sabía si iba a poder terminar el partido".

"Voy a evaluar la lesión (...) con más consultas con expertos en medicina deportiva. Espero en dos días poder jugar sin dolor, si es posible", agregó.

Durante el encuentro de segunda ronda, Djokovic tuvo que recibir asistencia médica después del séptimo juego del primer set, cuando se le vio recibiendo un masaje en la zona del hombro izquierdo.

"Lo bueno de los Grand Slams -opinó- es que se tiene un día de descanso entre partidos. (...) Espero poder estar mejor en unos días de lo que estaba hoy".

El serbio dijo asimismo estar "impresionado" con el juego de Londero, que en el último año ascendió desde el puesto 123 al 55 de la ATP.