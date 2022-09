¿Para pasar las penas? Tenista bebió una cerveza en la rueda de prensa del US Open

La tenista estadounidense Jessica Pegula vivió un curioso episodio en la rueda de prensa posterior a su caída con Iga Swiatek en el US Open.

La raqueta local, que se inclinó frente a la número uno del mundo por 6-3 y 7-6(4), apareció con una lata de la bebida cuando enfrentó a los medios.

Al momento de recibir la pregunta de una periodista de la cadena ESPN, ésta le dijo que le gusta la Heineken (marca de la cerveza que bebía la deportista), ante lo que Pegula le replicó que la bebía para intentar facilitar la orina del control de dopaje, aunque "también sirve para aliviar la pérdida".

Revisa el gracioso momento:

.@JLPegula is all of us after a hard day's work 😂🍺 pic.twitter.com/VhnC5hQTLT