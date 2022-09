Rafael Nadal felicitó a Carlos Alcaraz y le auguró "muchas más" victorias

El español Rafael Nadal felicitó este domingo a su compatriota Carlos Alcaraz, luego que este último se proclamara campeón del US Open, y le ha auguró "muchas más" victorias en el circuito.

"Felicidades, Carlos Alcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más!", publicó el manacorí Nadal en su cuenta de Twitter.

A continuación, el tenista balear tuvo palabras de cariño para el noruego Casper Ruud, quien quedó como subcampeón del torneo estadounidense.

"Gran esfuerzo, Casper Ruud. ¡Muy orgulloso de ti! ¡Mala suerte hoy pero increíble torneo y temporada! ¡Sigue adelante!", expresó.

Alcaraz se proclamó este domingo campeón del US Open, el primer 'grande' de su carrera, y a los 19 años de edad se convirtió en el número uno del mundo más joven de siempre, tras vencer la final contra el noruego.

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!