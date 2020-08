Simona Halep decidió restarse del US Open: Pondré mi salud por encima de todo

La rumana Simona Halep (2°) confirmó este lunes que finalmente no volará a Nueva York para participar en el torneo de Cincinnati y en el Abierto de Estados Unidos, ambos en la Gran Manzana.

Un día después de ganar el segundo título de la temporada en Praga este domingo, Halep señaló en redes sociales que analizó "todos los factores y especialmente las circunstancias excepcionales en las que estamos viviendo".

"Siempre dije que pondría mi salud por encima de todo", añadió.

"Prefiero permanecer y entrenarme en Europa. Sé que tanto la USTA como la WTA han trabajado sin descanso para asegurar este evento y deseo el mejor éxito al torneo", complementó Halep.

Con la decisión de Halep, semifinalista en Nueva York en 2015, continúa el goteo de bajas en el cuadro femenino luego de las bajas de Belinda Bencic, Bianca Andreescu, la ucraniana Elena Svitolina, la australiana Ashleigh Barty, la holandesa Kiki Bertens y la rusa Svetlana Kuznetsova.

1/2



After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen



I always said I would put my health at the heart of my decision