Svetlana Kuznetsova se sumó a la lista de bajas para el US Open

La rusa Svetlana Kuznetsova (32° de la WTA), ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2004, se sumó a la lista de bajas de la edición 2020, a jugarse entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, preocupada por la situación causada por la pandemia de coronavirus.

"Debido a la situación desfavorable causada por el coronavirus he tomado la difícil decisión de no participar en el US Open", dijo la nacida en San Petersburgo, de 35 años, en un mensaje publicado en su página de Instagram.

La baja de Kuznetsova se suma a las ya conocidas de la australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, la ucraniana Elina Svitolina (5°) y la holandesa Kiki Bertens (7°).

Todas ellas tomaron la misma decisión de la jugadora rusa por razones similares.