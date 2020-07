US Open aclaró que suspensión del ATP de Washington no impacta desarrollo del torneo

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés), confirmó la realización de los torneos de Cincinnati y el US Open, pese a que este martes fue suspendido el Abierto de Washington por la pandemia del coronavirus.

A través de un comunicado, el organismo norteamericano lamentó la cancelación del Citi Open, un ATP 500 que iba a abrir la gira por EE.UU. y que marcaría el regreso del circuito, pero aclaró que "ello no impacta de ninguna forma al US Open ni el Western & Southern Open -Masters de Cincinnati-".

"La USTA creará un ambiente seguro y controlado para los jugadores y todos quienes estén involucrados en ambos torneos, que mitigará los riesgos de salud, que además fue aprobado por el Estado de Nueva York y está hecho conforme a los estándares de la Ciudad y del Gobierno Federal", sostuvo la USTA.

"Constantemente basamos nuestras decisiones de sostener estos torneos en nuestros tres principios fundamentales, que son la seguridad y salud de todos los involucrados. Además, tener estos campeonatos busca el mejor interés para el deporte y el tenis, pese a si esta decisión es viable financieramente", concluyó.

