US Open: La ATP tendrá una reunión de emergencia con los tenistas este lunes

La ATP convocó una reunión de emergencia con los tenistas vía zoom la tarde de este lunes para aclarar dudas sobre el calendario, cuarentenas y el viaje a Estados Unidos para disputar el US Open.

Según informó Marca, las principales dudas se centran en cómo funcionará "la burbuja" de New York y cuáles serán los protocolos cuando deban regresar a Europa, para disputar los Masters de Madrid, Roma y el Grand Slam Roland Garros.

Además, otra reunión telemática se dará el miércoles con los entrenadores de tenistas (entre ellos Nicolás Massú), para explicar cómo serán los accesos en el US Open y cómo funcionará el seguro que cubrirá sus gastos en caso de contagiarse por Covid-19, situación que los obligaría a quedarse al menos dos semanas en la ciudad norteamericana.

Cabe recordar que Bill de Blasio, alcalde de New York, canceló todas actividades deportivas de la ciudad hasta el 30 de septiembre, pero esta medida no afectará al US Open, porque se jugará sin público y los protocolos que presentó la organización ya fueron aprobados por el Estado.