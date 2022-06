Alejandro Davidovich Fokina tras ser eliminado por un "point penalty": Cometí un error y lo asumo

Alejandro Davidovich, que terminó eliminado de Wimbledon por un "point penalty" (un punto de sanción) en la que fue la última acción del partido, aseguró que cometió un error y que le toca asumirlo.

El malagueño recibió dos advertencias en el "super tie break" del quinto set contra el checo Jiri Vesely, una por abuso verbal y otra por abuso de bola, al lanzarla fuera de la pista. La segunda advertencia, con 9-7 a favor de Vesely en el desempate, le desembocó en un "point penalty" y la pérdida del encuentro.

"Fue un partido bastante duro", dijo Davidovich en conferencia de prensa. "Él jugó bastante sólido en la línea de fondo. Ha pegado muy buenos golpes. Yo sabía que era muy difícil jugar contra él en hierba porque es zurdo y tiene muy buena mano. Intenté hacerlo lo mejor posible. Había mucha tensión. Estoy contento con mi rendimiento".

Sobre el incidente que le costó el partido, Davidovich dijo que "las reglas están puestas". "Si cometí un error tengo que asumir. Tocó en la pelota de partido como podía haber tocado en el 5-4. Da igual. No sabía que me iba a pitar un "point penalty". Pensaba que eran diferentes conductas y me lo ha explicado luego".

"Un poco de retraso mental es lo que he tenido. De estas cosas se aprende. Intentaré que no pasen en el futuro. Han sido más de tres horas de batalla y terminar así no mola, pero al final estoy contento del rendimiento y con eso me voy a quedar, no con la última bola", agregó.