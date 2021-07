Ashleigh Barty y el título en Wimbledon: Me atreví a soñar y eso era ganar este increíble torneo

La australiana Ashleigh Barty no guardó su alegría este sábado tras ganar el título en Wimbledon, apuntando que se hizo posible gracias a que "se atrevió a soñar" con su desempeño en el torneo.

Tras el triunfo sobre la checa Karolina Pliskova, la oceánica mencionó que: "Me tomó mucho tiempo el concretar que quería atreverme a soñar, pero lo hice y pude ganar este increíble torneo".

"No dormí mucho anoche, estaba pensando en todo lo que pasaría en el partido, pero creo que cuando salí a la cancha me sentí como en casa", agregó en la ceremonia de premiación en el All England.

Del mismo modo, Barty apuntó que: "Todo mi equipo es increíble y quiero darles las gracias porque sin ellos, no habría llegado aquí, sacrificaron su tiempo y energía por mi carrera".

"Quiero felicitar también a Karolina (Pliskova) y todo su equipo por este increíble torneo. Me encanta enfrentarme a ella y estoy segura que jugaremos otros partidos como este. También debo dar las gracias a todos los asistentes en las tribunas, hicieron mi sueño muy especial", sentenció.